Ardea – I residenti di via Pisa si sono svegliati nel fumo questa mattina: i rifiuti sul ciglio della strada hanno preso fuoco.

Intorno alle 8:00 i cittadini hanno chiamato i Carabinieri di Ardea per segnalare l’incendio di rifiuti abbandonati ammassati lungo il lato sinistro della via. Buste di rifiuti di ogni genere, soprattutto di plastica, che bruciando hanno lasciato un odore acre che ha raggiunto anche le abitazioni di via Bracciano. Non è la prima volta che su via Pisa spuntano discariche dal giorno alla notte, che successivamente vengono date alle fiamme o prendono fuoco in maniera accidentale, soprattutto in estate.

Una via destinata all’inciviltà di molti, che anche durante il giorno di Natale 2020 lasciarono una quantità di rifiuti tale da far intervenire l’ex comandante della municipale Sergio Ierace, che riuscì a rintracciare il nominativo di coloro che avevano abbandonato gli scatoloni ed altro nella via, elevando loro una sanzione salata (leggi qui). Al momento i rifiuti sono ancora in strada e certamente nel weekend non è escluso che non possano aumentare.

