Il cordoglio di Papa Francesco per la morte di Filippo, “principe devoto alla famiglia”

Città del Vaticano – Cordoglio del Papa per la morte del principe Filippo. In un telegramma alla regina Elisabetta II a firma del segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin, Bergoglio esprime le sue “condoglianze a Sua Maestà e ai membri della famiglia reale”. Il Pontefice ricorda la “devozione del principe Filippo al suo matrimonio e alla famiglia”, come il “distintivo record di servizio pubblico e l’impegno per l’educazione e l’avanzamento delle generazioni future“. Di seguito il testo completo del Telegramma in lingua inglese:

HER MAJESTY QUEEN ELIZABETH II

BUCKINGHAM PALACE

LONDON

SADDENED TO LEARN OF THE DEATH OF YOUR HUSBAND PRINCE PHILIP, DUKE OF EDINBURGH, HIS HOLINESS POPE FRANCIS OFFERS HEARTFELT CONDOLENCES TO YOUR MAJESTY AND THE MEMBERS OF THE ROYAL FAMILY. RECALLING PRINCE PHILIP’S DEVOTION TO HIS MARRIAGE AND FAMILY, HIS DISTINGUISHED RECORD OF PUBLIC SERVICE AND HIS COMMITMENT TO THE EDUCATION AND ADVANCEMENT OF FUTURE GENERATIONS, HIS HOLINESS COMMENDS HIM TO THE MERCIFUL LOVE OF CHRIST OUR REDEEMER. UPON YOU AND UPON ALL WHO GRIEVE HIS LOSS IN THE SURE HOPE OF THE RESURRECTION, THE HOLY FATHER INVOKES THE LORD’S BLESSINGS OF CONSOLATION AND PEACE.

CARDINAL PIETRO PAROLIN

SECRETARY OF STATE

