Anzio, “via Dante è completamente al buio”: la denuncia di una cittadina

Anzio – “Via Dante è completamente al buio”. Questa la denuncia che una cittadina di Anzio, Silvia Castellani, ha riportato in una lettera al ilfaroonline.it. Una situazione che crea seri disagi a chi percorre la via, soprattutto di notte quando la strada è completamente buia.

“Sono residente da più di 10 anni a Lavinio in via Dante – scrive la donna -. L’amministrazione Comunale di Anzio, guidata dal sindaco Candido De Angelis, nell’ultima seduta di Giunta, ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la manutenzione straordinaria di alcune strade tra Lido delle Sirene, Marechiaro, Cincinnato e Villa Claudia.

Tenendo anche presente che nel corso dell’anno è stato previsto uno stanziamento di circa 3 milioni di euro destinati anche alla riqualificazione dei quartieri di Anzio mi chiedo se debba rimanere irrisolto ancora per molto il grave problema inerente la mancata illuminazione di via Dante per il tratto di strada verso piazza del Consorzio.

Personalmente ho incontrato più volte l’assessore Fontana illustrando la gravità della situazione in cui versiamo noi residenti che pure paghiamo le relative tasse per questo servizio. Via Dante è una via non secondaria ma ad alto traffico composto oltre che da auto anche da camion ed ambulanze. Questo tratto è completamente al buio con ingressi delle abitazioni che danno direttamente sulla strada in quanto prive anche di marciapiedi.

Purtroppo la nostra esigenza è stata ignorata dal Sindaco e dalla sua Giunta impegnati in ben altri restyling. Occorrerebbero non più di cinque paline per la luce che ahimè sono state più volte promesse. Gli stanziamenti sono arrivati ma via Dante resta al buio“.

Silvia Castellani

