Anzio, Via Dante senza illuminazione. I chiarimenti del Comune: “Lavori previsti entro l’anno”

Anzio – “Gli stanziamenti sono arrivati ma via Dante resta al buio”: è la denuncia di una cittadina di Anzio (leggi qui), che lamenta la mancanza di illuminazione pubblica nella via in cui abita, a Lavinio.

Una situazione che crea agli abitanti della zona numerosi disagi e tanta preoccupazione, dato che la via non è secondaria ma, al contrario, è altamente transitata e la mancanza di luce rende la strada pericolosa, soprattutto di notte.

Contattato da ilfaroonline.it, il Comune di Anzio ha risposto rassicurando i residenti della zona: “Nell’ultimo programma triennale delle OO.PP. approvato è previsto un intervento denominato ‘Potenziamento e adeguamento impianti pubblica illuminazione’, dell’importo complessivo di €125.000,00 interamente finanziato con fondi del bilancio comunale”.

“Detto intervento – spiega il Comune -, il cui progetto è in corso di redazione da parte dell’U.T.C., prevede anche la realizzazione dell’impianto di illuminazione nel tratto iniziale di Via Dante (partendo da Piazza del Consorzio), Via Mercurio nella sua interezza, nella strada pedonale di collegamento tra Viale Nerone e la rotatoria Nettunense/Casal di Brocco ed altri interventi di potenziamento e adeguamento dislocati sul territorio”.

“Nei prossimi giorni è prevista l’approvazione del progetto, con il conseguente avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori, che saranno eseguiti nel corso dell’anno“, ha concluso il Comune.

Arriverà la luce su via Dante ma non è ancora chiaro – con precisione – quando, dato che i lavori saranno approvati a breve ma eseguiti durante l’anno.

