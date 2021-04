Alitalia, il Comune di Fiumicino consegna a Giorgetti la proposta alternativa al piano del governo

Fiumicino – “Anche oggi il Comune di Fiumicino è voluto essere al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici Alitalia, che hanno manifestato davanti al Ministero dello Sviluppo economico a Roma, contro i tagli al personale e ai comparti per la compagnia di bandiera previsti dal Governo. Con me, tra gli altri, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessora Anna Maria Anselmi, i consiglieri comunali Stefano Calcaterra e Barbara Bonanni”. Lo fa sapere la Presidente del Consiglio Alessandra Vona.

“Con una delegazione dei rappresentanti delle diverse sigle sindacali presenti – aggiunge – siamo stati ricevuti dal Ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. È stata l’occasione per ribadire la posizione dell’Amministrazione comunale sulla questione Alitalia portata nei cinque Consigli straordinari svolti sul tema e la grande preoccupazione per le conseguenze economiche e sociali che i tagli paventati avrebbero sul nostro territorio. Ho inoltre illustrato e consegnato al Ministro Giorgetti la proposta alternativa al piano del Governo votata da tutto il Consiglio ed elaborata dai professori Ugo Arrigo e Gaetano Intrieri in accordo con il sindaco Esterino Montino e la sua Giunta”.

“La nostra battaglia – conclude Vona – al fianco dei dipendenti Alitalia non si ferma qui: venerdì pomeriggio il Comune di Fiumicino, la sua Giunta e tutti noi consiglieri di maggioranza e opposizione parteciperemo, con uno striscione con scritto ‘Fiumicino non si tocca’ alla manifestazione indetta in Campidoglio, quando nell’aula capitolina si svolgerà un Consiglio straordinario su Alitalia. Invitiamo tutti i parlamentari e i senatori a fare altrettanto”.

