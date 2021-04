Vecchio faro di Fiumicino, iniziata la bonifica delle scogliere con i fondi regionali

Fiumicino – “Dopo decenni finalmente muoviamo un primo passo per la risoluzione dell’annoso problema dei rifiuti del Tevere che si depositano sul nostro territorio”. Lo dichiara, in una nota stampa, la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Due anni fa, – spiega la Cosigliera regionale – grazie a un emendamento che avevo presentato, la Regione stanziò un fondo di 200mila euro all’anno per bonificare scogliere e spiagge invase da qualsiasi tipo di materiale trasportato dal Tevere. Fondo destinato al Comune di Fiumicino che oggi è effettivo. Sono, infatti, iniziati i lavori di bonifica dell’area nei pressi del Vecchio Faro, quella più colpita da questo fenomeno”.

“Voglio ringraziare la Regione – conclude Califano – per aver dato un segnale forte ascoltando concretamente le esigenze del territorio di cui ero stata investita. E l’Amministrazione di Fiumicino per aver prontamente messo a regime questo fondamentale stanziamento. Un risultato notevole che testimonia quanto sia importante la giusta armonizzazione dei rapporti tra l’ente comunale e quello regionale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino