Nettuno, dalla Regione 300mila euro per Forte Sangallo

Nettuno – E’ stato ammesso al contributo di 300.000 euro della Regione Lazio il progetto di valorizzazione del Forte Sangallo presentato dal Comune di Nettuno dal valore totale di 375.000 euro. “Siamo soddisfatti per aver ottenuto questo contributo – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – La valorizzazione dei nostri beni artistici ed architettonici rientra tra le priorità della nostra Amministrazione.

Ringrazio l’Ufficio Cultura e l’Ufficio Lavori Pubblici, e i rispettivi assessorati, per il grande lavoro svolto che ha permesso di ottenere un consistente contributo che servirà per intervenire in uno dei nostri luoghi simbolo come il Forte Sangallo”.

“Questo è il primo dei progetti che porteremo a termine dopo l’inserimento del Forte Sangallo tra le dimore storiche del Lazio – aggiungere l’Assessore alla Cultura Camilla Ludovisi – siamo felici di aver ottenuto questo contributo grazie all’ottimo lavoro dei nostri uffici comunali.

Il fatto che il Forte Sangallo sia nell’elenco delle dimore storiche della nostra Regione, oltre ad essere motivo di orgoglio per l’intera comunità, permette di accedere in via preferenziale a questo tipo di contributi che ci permette di intervenire per valorizzare ancora di più le nostre bellezze artistiche e storiche”.

