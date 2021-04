Gli ambulanti bloccano il GRA: la politica si schiera al fianco dei commercianti

Roma – Protesta degli ambulanti a Roma, che da questa mattina hanno bloccato il Grande Raccordo Anulare (leggi qui), all’altezza di Ciampino, allestendo le bancarelle proprio sul Gra e mandando il traffico in tilt. Si lamentano dell’impossibilità di lavorare, di allestire i propri stand e dicono “No ai bandi della Raggi”. E diversi esponenti politici hanno manifestato loro solidarietà e vicinanza.

Figliomeni: “Commercio nel caos, Raggi torni indietro”

“Nel Consiglio straordinario di oggi pomeriggio ci opporremo con tutti i mezzi a disposizione alla decisione della Sindaca Raggi di non operare alcuna deroga all’applicazione della direttiva Bolkenstein. Nel suo delirio di onnipotenza da fine impero la Giunta Raggi ha deciso di ergersi a legislatore nazionale, disapplicando una legge dello Stato, ma adesso la misura è colma e lo dimostra la decisione dei manifestanti che, dinanzi al silenzio assordante dell’amministrazione, per far sentire il loro grido di dolore, hanno dovuto manifestare bloccando anche il grande raccordo anulare. Una decisione che sta per mettere in ginocchio 12.000 attività e le relative famiglie in un momento tragico dal punto di vista economico e commerciale per la pandemia in corso. Abbiamo predisposto diversi documenti per chiedere alla Sindaca e alla sua Giunta di rimettere i piedi nella realtà e di tornare indietro su una decisione che, oltre a non avere fondamento dal punto di vista giuridico, lascerà morire di fame migliaia di cittadini romani. Il Governo intervenga a tutela dei lavoratori del commercio perché Roma è nel caos più totale per colpa di amministratori grillini egoisti che stanno facendo campagna elettorale sulla pelle dei più deboli”. Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

Politi: “La politica della Raggi distrugge la città”

“Questa mattina il raccordo anulare è bloccato, centinaia di operatori ambulanti, battitori e piazzisti sono scesi in strada per essere ascoltati. Le scelte amministrative della Raggi, che vuole vietare il rinnovo delle concessioni, disconoscendo quanto previsto dalla legge di Stato che esclude la categoria degli ambulanti dalla direttiva Bolkestein, precarizzeranno circa dodici mila persone. Comprendiamo bene le preoccupazioni che sono alla base di questa protesta e saremo al fianco degli operatori alla manifestazione in piazza della Repubblica. Oggi si terrà la seduta dell’Assemblea capitolina in cui si affronterà il tema dell’applicazione delle disposizioni in materia di concessioni di posteggio su aree pubbliche, il cosiddetto Decreto rilancio, e ci auguriamo che la Raggi ascoltando la voce dei cittadini e dell’Assemblea comprenda quanto infausta sia la scelta amministrativa che intende fare. Lasciare senza lavoro migliaia di famiglie sarebbe sicuramente un ulteriore triste lascito di questa amministrazione, oltre al fatto che Roma Capitale sarà parte soccombente in tutte le controversie giuridiche che sorgeranno”. Lo dichiara, in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea Capitolina.

Bordoni: “No Bolkestein”

“‘No Bolkestein’, operatori ambulanti bloccano il Gra, ecco il risultato delle scelte del duo Raggi-Coia. In merito al commercio su area pubbliche, il confronto e il dialogo con l’amministrazione capitolina è mancato e in maniera colpevole da parte di chi non ha saputo ascoltare il grido di dolore dei commercianti”. Così in una nota il responsabile del Dipartimento regionale Commercio della Lega, Davide Bordoni che aggiunge: “Oggi in Aula si svolgerà una seduta straordinaria dedicata proprio al tema del rinnovo delle concessioni e ai lavoratori non è rimasta altra scelta che protestare nel modo più deciso contro i bandi che la sindaca Raggi vuole realizzare nella Capitale mettendo migliaia di concessioni a rischio. La legge nazionale ha decretato la fuoriuscita dalla Direttiva Bolkestein, l’obiettivo è quello della salvaguardia dei livelli occupazionali e proprio per questo non comprendiamo le decisioni della sindaca Raggi, avvallate dell’assessore Coia, in merito a postazioni e rotazioni contro una categoria fondamentale del commercio. La Lega ha chiesto più volte di tutelare tutto il servizio di balneari e ambulanti: queste categorie contribuiscono in maniera determinante alla vitalità della nostra economia, per cui devono essere difese con ogni mezzo. Da questo punto di vista, la nostra posizione è chiara, la Bolkestein non si deve applicare“.

(Il Faro online)