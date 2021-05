Covid nella scuola di Passoscuro, Severini: “Valutare la chiusura del plesso”

Fiumicino – Allarme Covid a Passoscuro. A segnalare la gravità della situazione è Roberto Severini che ha raccolto le istanze dei cittadini sempre più preoccupati della situazione. Secondo le voci che si rincorrono nelle ultime ore pare si stia valutando l’ipotesi della chiusura di altre classi a causa del diffondersi dei contagi.

“Attualmente sembrerebbe che siano cinque le classi in quarantena. Per una sesta classe, di una sezione della materna, pare si stia valutando l’ipotesi della quarantena in seguito ad un caso di positività.

Si alza il grado di allerta, quindi, per la scuola di Passoscuro, un istituto comprensivo che raccoglie tutta la popolazione scolastica del territorio, dalla materna alle medie e da dove il virus sembra si stia diffondendo anche – e purtroppo – tra le famiglie, poichè cominciano a riscontrarsi positività al Covid anche fra i genitori dei bambini contagiati.

Un cluster che mette a rischio i residenti del territorio e che potrebbe dilagare senza controllo. Ho subito informato il Sindaco, chiedendogli come responsabile della salute e della sicurezza dei cittadini, di mettersi in contatto con la dirigente scolastica dell’istituto, con l’Asl Roma 3 e di valutare, a causa dell’emergenza, la chiusura del plesso, anche se al momento i dati sembrerebbero essere ancora sotto controllo, per arginare il diffondersi del contagio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino