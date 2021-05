Ardea, i sacchi del verde invadono le strade: in tilt la raccolta a domicilio

Ardea – E’ partita ufficialmente la raccolta porta a porta del verde ad Ardea. A darne notizia è stato proprio il Comune pochi giorni fa con un comunicato stampa ufficiale (leggi qui). Una bella notizia per i cittadini che da tempo erano costretti a portare i loro sfalci di persona al centro mobile di raccolta al “lido le Salzare”.

La raccolta del verde a domicilio sarebbe dovuta partire già da questo lunedì 17 maggio, ma numerosi cittadini hanno lamentato sui social il mancato ritiro dei loro sacchi, esposti fuori domenica sera, come da regola.

“Nonostante i vari annunci e proclami sul sito ufficiale del Comune di Ardea e sui vari media locali, il verde ancora non viene ritirato“, scrive a ilfaroonline.it un cittadino, allegando la foto dei suoi rifiuti davanti al cancello.

“Cosa è successo, perché il verde non è stato ritirato come promesso?”, questa la domanda di molti residenti. Contattato dalla nostra redazione, il Rup della gestione dei rifiuti del Comune ha spiegato qual è stato il problema nella raccolta: gli operatori ecologici sono riusciti a raccogliere solo il 60% del verde di tutto il comune. Molti abitanti avrebbero messo fuori fino a 15 sacchi, dato che non era stata comunicata una regola che definisse la quantità massima da esporre.

Gli operatori ecologici hanno trovato i cancelli delle case piene di sacchi per la raccolta del verde, una situazione che non era stata prevista dalla ditta. Nei prossimi giorni, infatti, sarà reso noto il numero massimo di sacchi da poter esporre la domenica sera dopo le 21 per il ritiro del lunedì per evitare questa situazione e far sì che i rifiuti non rimangano in strada.

