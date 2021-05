Nuova viabilità a Passoscuro, Baccini: “Un’operazione che mortifica residenti”

Fiumicino – “Ho avuto modo di raccogliere la protesta dei cittadini di Passoscuro che lunedì mattina vedranno arrivare la ditta che eseguirà l’ordinanza per la realizzazione delle piste ciclabili. Su invito dei residenti ho potuto accertare di persona che l’attuazione dell’ordinanza creerebbe un notevole disagio ai cittadini e ai residenti che vedrebbero azzerati i posti auto senza un’alternativa finora paventata, a meno di soluzioni non note, ad oggi la situazione creerebbe solo un grande caos nella viabilità e nei parcheggi.

L’idea di realizzare piste ciclabili è sicuramente lodevole se non fosse che la loro creazione andasse a discapito della sicurezza e dei cittadini stessi. Visto, poi, che la questione non risulta essere stata affrontata né dalla commissione competente, tantomeno in consiglio sarà mia cura chiedere immediatamente che si attui una sospensione dell’ordinanza in attesa che la questione segua l’iter politico burocratico corretto e che vengano ascoltate le ragioni dei residenti, nel frattempo chiederò che venga fatta chiarezza su come è nata questa ordinanza”. Con queste parole Mario Baccini sostiene le ragioni dei cittadini di Passoscuro che lo hanno invitato stamane ad un incontro urgente per manifestare tutto il loro dissenso per un’operazione “incomprensibile e inattuabile sul territorio che fino ad oggi era sconosciuta a cittadini e Consiglio comunale“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino