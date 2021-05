Fiumicino – Stanno manifestando sotto il Comune di Fiumicino per rivendicare i loro diritti. Sono gli operatori Aec del Comune di Fiumicino che chiedono: “Dignità per nostro lavoro”.

A spiegare nel dettaglio qual è la situazione di disagio per la quale stamattina hanno deciso di manifestare è Valentina Noferini, Usb Lavoro privato e Aec, Assistente educativo culturale.

“Il nostro impegno – spiega la Noferini – è per l’integrazione e l’autonomia dei bambini con disabilità.

Fino a trenta anni fa questa mansione faceva capo al Comune, a seguire è stata affidata alle cooperative. Riteniamo che un servizio essenziale come quello che svolgiamo, un lavoro così delicato, non possa far capo a cooperative sociali.

Come lavoratori siamo sotto la soglia di povertà – spiega – percepiamo 7 euro netti l’ora quando l’azienda cooperativa prende 21 euro l’ora. Durante l’estate abbiamo la sospensione del nostro contratto e quindi non c’è retribuzione, così come a Natale e Pasqua o se il bambino si ammala.

Tutto questo è riportato nella gara d’appalto e tutto questo non lo accettiamo più vogliamo essere riconosciuti nella nostra dignità di lavoratori e lavoratrici”.

Già ieri Mario Baccini, capogruppo di centrodestra in consiglio Comunale ha spiegato le ragioni degli operatori, depositando una mozione da discutere in Consiglio comunale (leggi qui).

