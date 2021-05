Pua Regionale, Papagni: “Un’occasione di rilancio per il mare della Capitale”

Roma – “Federbalneari Roma saluta con soddisfazione l’approvazione del Pua Regionale (leggi qui). Strumento atteso dai comuni costieri da più di 20 anni, ma che oggi alla vigilia delle elezioni comunali, ha il pregio di rimette in primo piano nell’agenda dei candidati sindaci regole certe per il rilancio dell’economia del mare che bagna la Capitale“. Così in una nota Renato Papagni, Presidente di Federbalneari Roma.

“Uno strumento che apre finalmente alla riorganizzazione della costa – prosegue – e dell’attività di balneazione in chiave di rigenerazione urbana e lo fa in un quadro socio-economico completamente ridisegnato dalla Pandemia innescata dal Covid-19″.

“Strumento necessario per pianificare un nuovo modello di turismo che consente ai Comuni del litorale di programmare la trasformazione nel lungo periodo e liberare dal cemento le nostre coste. A cominciare dal lungomuro di Ostia. Noi siamo pronti da tempo. La transizione ecologica può finalmente diventare realtà”.

“Strumento che offre risposte anche alle imprese e all’occupazione – conclude il Presidente – che, in un momento delicato come quello attuale, hanno bisogno di certezze e di una prospettiva di lavoro più ampia in attesa della non più rinviabile riforma nazionale del Demanio Marittimo, che anche nel Lazio ha creato una spregiudicata difformità nell’attuazione della L. 145/18. Nessuna impresa sopravvive senza regole certe”.

(Il Faro online)