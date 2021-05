Lidi chiusi a Minturno, il sindaco: “Per legge occorrono requisiti specifici”

Minturno – “L’ufficio Demanio ha chiesto a tutti i titolari di concessioni demaniali l’esistenza e la persistenza dei requisiti per il possesso delle concessioni”.

Poche parole, ma chiare quelle del sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, in merito alla mancata apertura di alcuni stabilimenti balneari (leggi qui). Una dichiarazione che lascia intendere la volontà degli uffici comunali di regolarizzare la situazione esistente all’interno dell’area Demanio.

“Per legge il rilascio e il mantenimento delle concessioni demaniali – ha spiegato ulteriormente il primo cittadino – è legato a requisiti soggettivi e oggettivi da rispettare e detenere lungo tutto il corso dell’esercizio o, meglio, del possesso del titolo concessorio”.

Una regolarità che il Comune di Minturno sembra intenzionato a raggiungere mediante una istanza inviata a ciascun titolare per mezzo di Pec nella prima metà di dicembre scorso. Domanda nella quale venivano invitati i gestori a mettersi in regola con la documentazione richiesta: condono di abusi edilizi, pagamento delle tasse, pagamento dei canoni demaniali arretrati, rispetto della normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro, certificazioni sugli impianti elettrici… insomma quanto contenuto nella nutrita normativa in materia.

Una richiesta di documentazione e, quindi, regolarizzazione, per rispondere alla quale non sembra che tutti si siano mossi per tempo e a causa della quale oggi solo alcuni stabilimenti balneari hanno iniziato le attività puntuali.

Molti stanno procedendo, seppure solo in questi giorni, alla regolarizzazione, altri ancora hanno avviato un braccio di ferro con l’amministrazione comunale che si definirà davanti al giudice amministrativo.

