è verificato l’ennesimo incidente (leggi qui). Stessa storia, stesso posto: l’incrocio è sempre quello, tra via Tre Denari e via Aurelia, e il rischio incidenti aumenta sempre di più. Possibile che dopo tanti anni di denunce e segnalazioni nulla è stato fatto?” Così, in una nota, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Siamo stanchi di ribadire che siamo abbandonati a noi stessi, – prosegue il Capogruppo – siamo stanchi di dover costantemente segnalare questa grave criticità. Anche il nord del territorio ha diritto ad una viabilità sicura e merita il rispetto del Comune di Fiumicino.

Rinnovo la mia richiesta d’intervento, più volte denunciata sui media, in Consiglio e nelle Commissioni e sollecito ancora una volta l’Amministrazione ad imporre la presenza dei vigili in quell’incrocio, per non affidarsi solo ad un semaforo di cui, per altro, in un senso di marcia manca da oltre un anno e i guidatori hanno scarsa visibilità. L’azione dei vigili è necessaria soprattutto nel weekend, il momento più caotico quando il traffico in entrata e in uscita dal mare e per la città diventa più selvaggio.

Inoltre, vogliamo sapere a che punto è il progetto per cui erano stati stanziati milioni di euro nel bilancio delle opere triennali, per il nuovo ponte, al fine di migliorare la viabilità in quel tratto di strada, ma di cui, ad oggi, non sappiamo più nulla”.

“La sicurezza e l’incolumità dei cittadini – conclude Severini – sono messe a repentaglio da troppo tempo e non possono più essere poste in secondo piano. Quando accadono incidenti come questo, poi chi ripaga?”

