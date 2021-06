Tragico incidente a Scauri: Giorgio non ce l’ha fatta

Minturno – Giorgio Ciccolella non ce l’ha fatta. Il 19enne di Penitro, rimasto gravemente ferito nell’incidente che si è verificato alle 21 e 30 di martedì in piazza Rotelli a Scauri (leggi qui) ed elitrasportato al San Camillo, è morto.

Sin da subito le condizioni del ragazzo che stava tornando a casa in sella al suo scooter quando si è scontrato, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, con una Renault, sono apparse gravissime. Il tentativo disperato di salvargli la vita da parte dei sanitari del 118 e poi del medici dell’ospedale romano purtroppo non sono servite. I medici hanno dovuto constatare la morte cerebrale del ragazzo.

Solo oggi sono state staccate le macchine che lo tenevano in vita e donati i suoi organi. Un gesto quest’ultimo di grande altruismo da parte dei genitori del 19enne.

La morte di Giorgio è stata una tragedia che ha coinvolto non solo la famiglia del 19enne, ma anche gli studenti del Liceo scientifico Leon Battista Alberti che il 19enne ha frequentato e il mondo della musica che Giorgio tanto amava, oltre, a due comunità, Minturno e Formia, unite nel dolore.

(Il Faro online)