Ostia, trovato un cadavere nel parco Willy Ferrero: annullato “Spaccio Arte”

Ostia – Un cadavere di uomo è stato ritrovato nel parco Willy Ferrero, in piazza Gasparri, ad Ostia.

E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 13 giugno, proprio quando si sarebbe dovuta tenere la manifestazione “Spaccio Arte”, organizzata dal Comune di Roma (leggi qui). L’iniziativa è stata annullata per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi del caso.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo, un senzatetto polacco di 62 anni, sarebbe morto per cause naturali, probabilmente per un infarto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Distretto Lido e il personale del 118.

