Parco Leonardo, Caroccia: “Avviato il restyling del parcheggio di via Copenaghen”

Fiumicino – “Sono attualmente in corso a Parco Leonardo i lavori di asfaltatura e restyling del parcheggio in via Copenaghen, in zona Pleiadi”. A parlare è Angelo Caroccia, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino.

Questi interventi – prosegue Caroccia – vanno a sommarsi non solo a quelli già fatti nei giorni scorsi sempre qui nel quartiere, ma anche a quelli in via Portuense tra via delle arti e via del Caravaggio. Si avviano inoltre alla conclusione i lavori di completamento della pista ciclabile diretta verso la località.

Gli interventi di asfaltatura, restyling e ripristino del manto stradale sul quartiere di Parco Leonardo – conclude Caroccia – non sono ancora terminati. Ulteriori lavori saranno infatti eseguiti nei prossimi giorni“.

