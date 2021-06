Fiumicino, anche alla Necropoli di Porto arrivano le visite guidate… teatralizzate

Fiumicino – Più di trecento entusiasti spettatori per le visite guidate teatralizzate di MetisTeatro nell’area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano, nel fine settimana del 5 e 6 giugno (leggi qui).

Si replica il 19 e il 20 giugno, dalle 10.30, nella suggestiva Necropoli di Porto (via Monte Spinoncia, 52 – Fiumicino, ingresso gratuito) con decine di tombe monumentali allineate lungo la via Flavia, all’ombra di alte chiome di pini.

Conviene dunque prenotarsi (info@metisteatro.it) per assicurarsi una sedia e un’ora di visita guidata teatralizzata, la formula proposta dalla regista Alessia Oteri con la quale due archeologhe illustrano in sintesi la Necropoli per lasciare poi spazio ad una ventina di attori. Che presentano alcuni celebri monologhi itineranti, tratti dall’Odissea: parlano in prima persona i personaggi di di Cassandra, Tiresia, Euriclea, Palamede, Penelope, Achille (sabato 19, h. 10,30); mentre il giorno dopo sarà la volta di altri protagonisti del poema omerico, Calipso, Penelope, Tiresia, Achille, Ecuba, Telemaco (domenica, h. 10.30). Sempre domenica, ma alle 11.30, gran finale con la replica di “Hypnos”, partitura che abbraccia i canti più noti dell’Odissea ambientati nell’ultima parte del viaggio, dall’isola di Ogigia, ad Itaca.

