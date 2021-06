Consigli comunali online ad Ardea, il Sindaco: “L’aula non garantisce il distanziamento”

Ardea – “Se i consiglieri di minoranza sentono il bisogno del proscenio teatrale per arrivare ai cittadini è probabile che non abbiano nulla di serio da dir loro attraverso le sole parole”. Così in una nota il sindaco Mario Savarese replica alla minoranza di Ardea, che in un recente comunicato ha chiesto di tornare in aula consiliare per svolgere i consigli comunali dal vivo (leggi qui).

“Parlano di democrazia negata – prosegue il primo cittadino -, di fuga dal confronto mentre invece, proprio grazie alla tecnologia messa a loro disposizione, abbiamo assistito a consigli comunali senza accavallamento di voci, gestiti con ordine, dove a tutti s’è dato modo di parlare indisturbati e non a 10 o 20 cittadini in aula, ma a migliaia di persone che li hanno potuti seguire “guardandoli in faccia” dai loro computer comodamente in casa.

Maghi della tastiera quando si tratta di sproloquiare su Facebook o immortalarsi in self video streaming, vanno letteralmente in tilt se si tratta di esprimersi in un consiglio comunale tenuto in tutta sicurezza. Pochi giorni fa Ardea ha pianto la cinquantunesima vittima di due anni di Covid. Troppa voglia di dimenticare in fretta il dramma che abbiamo vissuto porta lo stolto a compiere atti sconsiderati.

Solo da lunedì prossimo sarà concesso di non portare la mascherina, che resta comunque un obbligo se ci si trova in gruppi di persone vicine tra loro da non poter garantire l’auspicato distanziamento. La nostra aula non consente tutto questo; saremmo costretti a posizionare, distanti tra loro, i consiglieri, occupando gli spazi dedicati al pubblico, costringendoci a non far partecipare i cittadini. Che logica è questa?

L’appuntamento con i cittadini, in consiglio comunale, resta confermato al 24 pomeriggio, alle 16:30, via web, in streaming sul canale istituzionale in cloud del comune per chiunque lo voglia seguire in diretta senza perdere nemmeno una battuta”

