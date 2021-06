Fiumicino, Berardo: “L’occupazione di suolo pubblico non può essere pretesto per fare cassa”

Fiumicino – “Oggi l’Amministrazione comunale ha mandato i vigili urbani a multare i commercianti dell’area pedonale di Parco Leonardo per una discutibile occupazione di suolo pubblico, in un’area pedonale ormai semi-desertica”. A parlare è Alessio Berardo, responsabile di Terzo Polo.

“Quindi, dopo le tante vicissitudini legate al Covid-19 e dopo la chiusura – autunnale, invernale e primaverile – del centro commerciale nei weekend, questi commercianti hanno ufficialmente inaugurato la stagione estiva con una cartella esattoriale di 5.000 euro.

Crediamo che rimpinguare le casse comunali sul lavoro e sulle tante difficoltà di liberi professionisti e delle loro famiglie, che con i loro sacrifici tengono in vita un quartiere effettivamente abbandonato a se stesso, non sia nemmeno immaginabile, oltre che fattibile. Terzo Polo chiede e pretende l’immediato annullamento delle sanzioni”, conclude Berardo.

