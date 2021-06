Aggressioni all’aeroporto di Fiumicino, il centrodestra al Sindaco: “Basta parole è ora di agire”

Fiumicino – “Ancora un’aggressione (leggi qui), l’ennesima, qualche giorno fa ai danni degli operatori della Polaria da parte di un abusivo all’aeroporto Leonardo da Vinci”. E’ quanto si legge in una nota, a firma dei consiglieri di opposizione di Centrodestra del Comune di Fiumicino, che proseguono: “Incassiamo il vivissimo sdegno e la solidarietà di questa maggioranza ma nulla di più della solita manifestazione di buoni propositi mai perseguiti. Infatti anche stavolta, come al solito, all’accaduto hanno fatto seguito le consuete dichiarazioni di Sindaco e Assessore i quali si sono profusi in attestati di solidarietà e vicinanza. Nulla di realmente concreto però che possa aiutare a risolvere questo annoso problema“.

“Come opposizione di Centrodestra abbiamo presentato da oltre tre mesi una mozione con la quale suggerivamo alcuni provvedimenti che potrebbero aiutare concretamente a risolvere la questione, come ad esempio il potenziamento degli effettivi della Polizia Locale, o l’intervento presso la Regione Lazio affinché proceda all’approvazione del regolamento del servizio ormai colpevolmente fermo da anni”, proseguono.

“Nonostante avessimo per l’ennesima volta dato prova di disponibilità a lavorare insieme alla maggioranza per apportare modifiche utili a raggiungere il più largo consenso attorno al provvedimento, dobbiamo registrare la totale assenza della maggioranza di Montino, che tiene ancora chiuso nei cassetti la mozione impedendone la discussione in aula. Quindi è inutile farsi belli dietro alle solite dichiarazioni di solidarietà. Basta selfie da copertina, è l’ora di iniziare a fare le cose sul serio”, concludono.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino