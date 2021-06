Ostia – “Ostia deve diventare un Comune indipendente, la ragione è molto semplice, Roma l’ha gestita malissimo. Ostia è un Comune marittimo, nessuno è riuscito a dargli la forza per trovare la sua vocazione, che è completamente diversa dalla città. Lavorando molto sul decoro e la legalità, la mia linea sarà questa. Parlo ovviamente della fascia marittima, non di Acilia e Casal Palocco”.

A dirlo è Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma per la lista civica ‘Calenda sindaco’, durante l’inaugurazione del suo comitato elettorale nel X Municipio, allestito proprio a pochi passi dalla sede del Parlamentino, in via Claudio, rimarcando: “Non si può avere paura di dare l’autonomia a chi la vuole e pensa di saperla gestire bene“.

“Risolvere i problemi: per me fare politica significa questo. Del resto me ne importa poco. Destra, sinistra, centro. Io mi rivolgo appunto a tutti i cittadini con una lista civica”, aggiunge Calenda. E alla domanda dei giornalisti su quante chance ha di arrivare in Campidoglio in veste di primo cittadino afferma: “Se non avessi possibilità non farei questo lavoro. I sondaggi dicono che in caso di ballottaggio batterei qualunque altro candidato. Penso che al ballottaggio ci arriverò e dunque che vincerò”.

E sui motivi che lo hanno portato ad iniziare la sua campagna elettorale dal litorale, commenta: “Ho scelto Ostia perché qui ci siamo stati tanto, e perché è stata una città che è stata molto trascurata da Roma. La Capitale non è riuscita a estrarne il potenziale né a rimetterla in ordine come si doveva. Anzi, spesso su Ostia si sono fatte speculazioni che l’hanno rovinata, quindi va fatto un lavoro con grande attenzione”.

