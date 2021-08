Ostia – Nasce il “Comitato promotore per Ostia comune”. Il progetto, nato su iniziativa di alcuni cittadini, ha come obiettivo principale il rilancio della proposta di legge referendaria per la nascita del comune autonomo di Ostia ed Ostia Antica.

Le due località cesserebbero quindi di far parte del Comune di Roma, di cui sono attualmente periferia. Un’idea sulla quale non si è mai smesso di dibattere, nel Municipio X, e che oggi torna in auge con un progetto strutturato.

“Purtroppo – spiegano i suoi promotori -, i noti accadimenti legati alla pandemia hanno pesantemente rallentato il processo operativo e di promozione già avviato ad inizio del 2020, problema questo che rende necessario l’aggiornamento delle informazioni e dei dati statistico-finanziari necessari alla valutazione della proposta, ma anche per fornire la corretta e doverosa informazione a tutti i cittadini residenti”.

“Per tali motivi, abbiamo inteso dare vita ad un comitato ampio e con una forte connotazione tecnica, che potesse garantire sia una profonda conoscenza del territorio che una concreta padronanza degli aspetti urbanistici, legali e finanziari che regolano la materia”.

“Tuttavia, al di là dei componenti fondatori, il comitato – chiariscono – vuole essere un punto di incontro e di interesse per tutti coloro che hanno a cuore il nostro territorio e che, in modo propositivo, vogliono impegnarsi nella promozione del comune autonomo. In tal senso, per la dedizione e l’impegno che hanno profuso fino ad oggi, sono stati già associati nella struttura operativa i primi tre iscritti, che collaboreranno con il direttivo del comitato su molteplici aspetti”.

