Masi (FdI): “Altre 20 corse in meno per la Roma-Lido, territorio penalizzato”

Ostia – “20 corse in meno e 6 treni a disposizione per la Roma-Lido è l’ennesimo regalo che la Regione Lazio e il Comune di Roma fanno al nostro territorio, proprio in piena estate. Sembra che non sia stata avviata in tempo la revisione dei treni e come sempre siamo giunti alle estreme conseguenze”.

Lo dichiara, in una nota, il consigliere di FdI in X Municipio Mariacristina Masi, che aggiunge: “Dopo il balletto del ritorno alla Regione che è stato posticipato (leggi qui) non vorremmo che quest’anno la tratta sia lasciata a se stessa. Sollecitiamo la Raggi a spiegare perché Atac non abbia agito per scongiurare di arrivare alla stagione estiva con un servizio ulteriormente compromesso e di fare chiarezza sulle responsabilità. Siamo molto preoccupati per i disagi che inevitabilmente si creeranno e chiediamo risposte certe dall’Amministrazione”.

