Ritrovata Giulia, la 17enne scomparsa da Acilia

Ostia – E’ stata ritrovata nella notte appena trascorsa Giulia, la diciassettenne dell’Infernetto scomparsa dopo aver trascorso la serata in un pub ad Acilia (leggi qui).

Della ragazza si erano perse le tracce sabato 26 giugno. I familiari si erano rivolti anche alla nota trasmissione televisiva Chi l’ha visto?. Oggi la notizia del suo ritrovamento: Giulia è viva e sta bene. Ancora ignote le cause del suo allontanamento.

