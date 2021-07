Formia, rissa con omicidio su via Vitruvio: 20 indagati

Formia – Le indagini sull’omicidio di Romeo Bondanese, il 17enne ucciso il 16 febbraio su via Vitruvio a Formia, sono tutt’altro che concluse. Tanto da aver portato gli inquirenti a iscrivere nel registro degli indagati 20 giovani per rissa aggravata.

Si tratta dei ragazzi che erano in compagnia di Romeo, ma anche di quelli che da Casapulla avevano raggiunto la cittadina pontina insieme al minore indagato per omicidio preterintenzionale per il colpo mortale inferto a Romeo recidendogli l’arteria femorale (leggi qui).

E mentre il minore di Casapulla resta ai domiciliari, sia per l’omicidio del 17enne di Formia sia per le lesioni gravissime causate al cugino di Romeo – sottoposto nell’immediatezza dei fatti a un delicato intervento chirurgico alla gamba -, la Procura dei minori di Roma, nella persona del sostituto procuratore Maria Perna, che sta coordinando le indagini degli uomini del Commissariato di Formia ha indagato i 20 ragazzi, proseguendo nelle attività investigative.

In particolare gli investigatori restano in attesa dell’esame tossicologico di tutti i partecipanti alla rissa.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

