Severini: “Bene la rettifica di Nardozi. E’ importante saper tornare sui propri passi”

Fiumicino – “Apprendo con soddisfazione che spesso i suggerimenti e tutto quello che viene detto serva a far riflettere: le dichiarazioni non veritiere del consigliere Nardozi (leggi qui) in merito al mio intervento sul pagamento della Tari sono, infatti, state rettificate da lui stesso“. A dichiararlo in una nota stampa è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Questo – spiega il Capogruppo – era quanto avevo espressamente chiesto di fare in aula e fa piacere sapere di una presa di consapevolezza da parte del Consigliere in merito alle parole forti usate nei miei confronti. Si tratta di un segnale positivo in merito alla discussione politica, nel momento in cui si preferisce rettificare che andare avanti in quella che poteva arrivare ad essere anche una querela di parte“.

“Ora – conclude Severini – auspichiamo che un clima sereno possa fare da cornice a qualsiasi altro dibattito”.

