Alemanno vola alle Olimpiadi nei pesi: è la prima atleta europea nei 59 kg

Roma – Prima che l’Italia del calcio maschile strappasse il pass per la semifinale agli Europei in corso in queste settimane (leggi qui), una stella azzurra dello sport avverava già il suo sogno. E’ una donna. E’ Maria Grazia Alemanno.

L’atleta dell’Esercito e della Nazionale di pesistica conquistava nel pomeriggio di ieri la qualifica per le Olimpiadi. Si arricchisce la delegazione tricolore allora che volerà in Giappone e che il 23 luglio allo Stadio Olimpico di Tokyo, sfilerà dietro la bandiera italiana portata in alto da Jessica Rossi e Elia Viviani. Maria Grazia a seguito di una riallocazione delle quote ha ricevuto la possibilità di partecipare ai Giochi, i primi della carriera. E allora la sua gioia è arrivata qualche ora prima della grande vittoria dell’Italia di Mancini sul Belgio. Con lei sono 5 gli atleti dei pesi azzurri che punteranno al podio a cinque cerchi (Davide Ruiu categoria 62 kg, Mirko Zanni categoria 67 kg, Nino Pizzolato categoria 81 kg e Giorgia Bordignon (categoria 64 kg).

L’Alemanno gareggerà nella categoria dei 59 kg, classe 1990 volerà a Tokyo in conseguenze delle squalifiche avvenute in ambito internazionale di Silgada Atencio, colombiana, e Figuero Roldan, venezuelana. In seguito a ciò la canadese Darsigny e la tedesca Kusterer hanno scalato di due posizioni, lasciando spazio. Maria Grazia è rientrata nelle prime otto posizioni ed è la prima atleta europea di categoria a strappare il pass per Tokyo: “Il sogno di una vita che si avvera – dice Grazia appena appresa la notizia – ero stata allertata circa tre settimane fa dal direttore tecnico Sebastiano Corbu di questa possibilità, quando io ormai avevo perso le speranze. Ho cercato di non illudermi ma la desiderio era ancora vivo: quando poi è arrivata la telefonata di Sebastiano poco fa non riuscivo a crederci e adesso non riesco a smettere di piangere dalla felicità! Una qualificazione che arriva a 30, quasi 31, come la ciliegina sulla torta di una bellissima carriera. Non vedo l’ora di vivere il sogno olimpico!”.

Per il movimento dei pesi azzurri è un record. Porta 5 atleti alle Olimpiadi.

(foto@federpesistica.it)