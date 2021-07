Il Papa dal Gemelli ringrazia chi prega per lui: “Toccato dai tanti messaggi d’affetto”

Città del Vaticano - "Sono toccato dai tanti messaggi e dall’affetto ricevuto in questi giorni. Ringrazio tutti per la vicinanza e la preghiera". Così Papa Francesco, in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del Santo Padre, dopo il ricovero e l'operazione al policlinico Gemelli.

Il bollettino medico

“Il decorso post-operatorio di Sua Santità Papa Francesco continua ad essere regolare e soddisfacente“, fa sapere in una nota il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, precisando che “il Santo Padre ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha sospeso la terapia infusionale“.

“L’esame istologico definitivo – spiega – ha confermato una stenosi diverticolare severa con segni di diverticolite sclerosante”.

La degenza

Per la degenza, che durerà ancora alcuni giorni, Papa Francesco è stato sistemato al decimo piano del Policlinico universitario, negli stessi locali che in passato hanno già ospitato Giovanni Paolo II. Bergoglio ha voluto aspettare l’inizio di luglio, mese in cui come ogni anno riduce gli impegni e interrompe le udienze, per affrontare questo suo nuovo problema di salute, di cui finora in pochi erano al corrente. Secondo quanto si apprende da Oltretevere, sarebbe stato il suo nuovo medico personale, Roberto Bernabei, noto nome della Gerontologia italiana e ordinario di Medicina Interna e Geriatria proprio alla Cattolica, a focalizzare subito dopo la sua nomina, alla fine dello scorso febbraio (leggi qui), che il Papa aveva problemi al colon. Si è arrivati così, passati alcuni mesi, alla decisione di programmare per oggi l’intervento chirurgico.

Il ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di domenica pomeriggio per un intervento chirurgico programmato, senza tuttavia averne fatto cenno durante la preghiera dell’Angelus, fa tornare alla mente un precedente analogo, quando Giovanni Paolo II, si recò sempre di domenica nella struttura romana.

In quell’occasione, però, Wojtyla volle annunciare il suo imminente ricovero ai fedeli riuniti in piazza San Pietro per la preghiera mariana. “Vorrei ora farvi una confidenza. Questa sera – disse prima di congedarsi dalla folla – mi recherò al Policlinico Gemelli per sottopormi ad alcuni accertamenti diagnostici. Chiedo le vostre preghiere, affinché il Signore mi sia accanto col suo aiuto e col suo sostegno. Alla Vergine santissima ripeto il mio ‘Totus tuus’, con piena fiducia nella sua materna protezione”.

Era il 1992, anche allora una domenica di luglio, esattamente il 12. Tre giorni dopo, il 15, Giovanni Paolo II venne poi sottoposto ad un’operazione chirurgica per l’asportazione di un tumore benigno intestinale. Lasciò il Policlinico il 26.

