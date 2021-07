Ardea, danno fuoco all’auto del Comune: distrutti anche i motocicli dei vigili

Ardea – Notte di paura in via Camilla, ad Ardea. A fuoco un’auto di proprietà del Comune e alcuni motocicli della Polizia Locale.

L’incendio, di natura dolosa, è stato appiccato intorno a mezzanotte. L’automobile veniva utilizzata dal messo comunale per notificare gli atti dell’amministrazione. Nel rogo, le fiamme si sono estese anche ad alcune moto della Polizia Locale parcheggiate da tempo nel piazzale dell’ex autoparco di via Camilla. Immediato l’intervento dei vigili e dei Carabinieri di Ardea, coordinati dal Capitano Giulio Pisani.

Anche questo, come l’incendio appiccato la settimana scorsa davanti all’area archeologica del Castrum Inui, è un chiaro atto di intimidazione nei confronti del Comune, sul quale stanno indagando i Carabinieri e la Polizia Locale.

“È certamente un’azione dimostrativa quella perpetrata ieri da ignoti che hanno appiccato il fuoco all’auto del messo comunale, causando fiamme che si sono propagate a vecchi motocicli della Polizia Locale ricoverati sul piazzale dell’ex autoparco di via Camilla”, scrive il Sindaco di Ardea Mario Savarese in una nota.

“Come pure fu un’azione dimostrativa, anzi, una vera e propria minaccia, quella che si manifestò con l’incendio di documenti nei locali allora occupati dagli uffici dei servizi sociali. E non è sfuggito alle telecamere di sorveglianza il pick-up al bordo del quale persone in via di identificazione hanno dato fuoco ai rifiuti abbandonati in via delle Salzare la sera del primo luglio scorso (leggi qui)”.

“Ringrazio il comandante della stazione dei Carabinieri di Anzio, il capitano Pisani, che nel rappresentarci la sua vicinanza per l’ennesimo vile atto, ha voluto informarmi che le indagini sono già in atto e l’attenzione sul territorio è alta”.

“Intanto, grazie alle telecamere di sorveglianza collocate sul piazzale di via Ancona – conclude il Sindaco – e al lavoro della Polizia Locale, è stata identificata la persona che ha riversato rifiuti in quel luogo nel pomeriggio del 3 luglio scorso. Si tratta di un uomo che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere dell’illecito commesso con una sanzione amministrativa che può arrivare fino a tremila euro o il doppio se tra i rifiuti abbandonati se ne rinvenissero, anche di parzialmente pericolosi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea