Fiumicino – La stazione Parco Leonardo versa in condizioni di degrado, con un ascensore distrutto dai vandali e il cattivo odore per le scale. Si tratta della prima stazione dove giungono i turisti arrivati in aeroporto, che rappresenta quindi una vetrina non solo di Fiumicino, ma della città eterna. Peccato che l’accoglienza sia fatta di disagi e sporcizia. Il motivo? La mancata attivazione del servizio di manutenzione. Che in parte vanifica così anche tutti gli sforzi fatti dai residenti, dal Comune e dal nuovo Centro Leonardo per abbellire il quartiere.

In attesa che che vengano stipulati gli ultimi adempimenti burocratici per la manutenzione, la stazione Parco Leonardo è purtroppo preda dei vandali e degli incivili. Ne abbiamo parlato a maggio con il portavoce della rete ferroviaria italiana (leggi qui) che aveva promesso un celere intervento, ma il risultato ancora non si vede. Purtroppo, i colpevoli degli atti vandalici non vengono individuati e puniti quindi, col passare del tempo, all’inadempienza si aggiunge il degrado.

Oggi la stazione è sostanzialmente interdetta ai disabili e ai genitori con passeggino. L’ascensore non è funzionante e la sua mancata riparazione lo rende oggetto di vandalismi. Come si vede dalle foto, la pulsantiera è stata smontata e questo farà lievitare il costo e i tempi per la riparazione. Impossibile non notare anche la striscia di feci presente su una parete della Stazione.

Non essendoci adeguati controlli, qualcuno ha sentito la libertà di defecare sul muro creando ovvi problemi di igiene e decoro. Eppure in stazione sono presenti le telecamere di sicurezza. Una situazione che non ammette ulteriori ritardi.