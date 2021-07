Mariuccio, l’84enne diplomato di Fiumicino, investito sul lungomare

Fiumicino – “Non so se mi faccia più male l’anima o il corpo“. Così il signor Mariuccio, il più anziano diplomato di Fiumicino (leggi qui) che il mese scorso, ad 84 anni, ha sostenuto l’Esame di Maturità presso l’IIS Paolo Baffi, racconta un grave incidente che lo ha visto protagonista il 3 aprile 2021.

“Quel giorno, erano circa le 17:30 – racconta Mariuccio a ilfaroonline.it – e stavo passeggiando tranquillamente su Lungomare della Salute, quando all’improvviso non ci ho capito più niente e mi sono ritrovato sdraiato sull’asfalto: un’auto mi aveva completamente investito, mentre stava uscendo da una vietta con la retromarcia, ma il conducente non si è nemmeno fermato”.

Fortunatamente, il signor Mariuccio è stato tempestivamente soccorso da tutti i passanti che si trovavano lì e dai clienti dei ristoranti del posto, ma le ferite che ha riportato non sono state lievi: “Mi ha invaso un dolore allucinante – spiega Mariuccio -. Avevo male dappertutto, avevo sbattuto la testa, il ginocchio e mi era uscito il sangue dal naso. Ma la cosa più grave è stato ritrovarmi il mio bastone da passeggio sulle costole”.

Mario Marcelli, conosciuto da tutti come Mariuccio, nasce a Roma il 20 giugno del 1937, in via Clelia. La sua non è stata un’infanzia facile. Per studiare gli fu concessa una sola possibilità alle scuole elementari, poi ha dovuto lasciare per cominciare subito a lavorare, in falegnameria, un lavoro tanto amato per la quale ci ha rimesso il pollice della mano sinistra. Ora, compiuti gli 84 anni, il suo corpo risente degli acciacchi dell’età, ai quali si sono aggiunti i traumi riportati in seguito all’incidente: “Io sono un’anziano disabile – sottolinea Mariuccio – e mi sento ferito sia nel corpo che nell’orgoglio, perché quando sono riuscito a rintracciare il colpevole, ho cercato di mettermi in contatto con lui, ma in cambio ho ricevuto solo aggressioni da parte di sua zia”.

“Non è così che ci si comporta e queste cose non dovrebbero mai accadere – conclude Mariuccio -. Io andrò avanti con le vie legali per ottenere il risarcimento che mi spetta, anche se la mia salute non mi sarà mai restituita. Quello che chiedo è più rispetto per le persone, più rispetto per gli anziani, soprattutto se disabili”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino