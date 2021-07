Asl Rm3 e vaccini, il camper delle Misericordia aperto per tutti i cittadini di Ostia e Fiumicino

Fiumicino – Procede senza sosta il lavoro svolto dai volontari della Misericordia di Fiumicino con il camper per la vaccinazione contro il Covid-19: da sabato 17 luglio sono state somministrate le prime dosi del J&J (monodose) e sono tante le vaccinazioni effettuate anche nella giornata di domenica (leggi qui).

La Misericordia ricorda che il camper sarà operativo tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00 e che potranno ricevere il vaccino tutti i residenti della Asl Roma 3, maggiorenni e muniti di tessera sanitari. Per i cittadini stranieri, invece, è necessario presentarsi con il tesserino STP (stranieri temporaneamente presenti) o il codice fiscale italiano Il Green Pass, trattandosi di un’unica dose di vaccino, sarà rilasciato dopo 48 ore dall’inoculazione.

“Continuiamo l’attività del camper fino al 22 luglio a Piazzale Mediterraneo – spiega la governatrice della Misericordia, Elisabetta Cortani – e siamo pronti a spostarci nelle altre località del territorio. Il nostro staff sta rispondendo in maniera eccellente alle esigenze della collettività e ricordiamo che i vaccini sono effettuati dai medici della Asl con i quali è possibile sostenere un colloquio preventivo riservato a chiunque sia affetto da particolari patologie”.

“Aspettiamo numerosi, quindi, tutti i residenti Asl Roma 3, non solo di Ostia e Fiumicino – conclude Cortani – e ricordiamo il nostro numero 345 9766988 a disposizione della cittadinanza, per chiunque abbia dubbi, domande o necessiti di qualsiasi informazione”.

