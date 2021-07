Olimpiadi, Lanzi debutta nello skateboarding: “Tra i migliori al mondo.. sono emozionata”

Tokyo – “L’emozione è veramente grandissima e mi sta salendo anche un po’ di ansia perché so che sto per iniziare questa avventura ai Giochi di Tokyo, ed è tutto reale, prima dovevo un po’ realizzare perché non sapevo cosa aspettarmi ed ora vedendo le storie degli altri ragazzi mi sto agitando ma cerco di non pensarci troppo perché so che più mi agito e peggio è. È sempre stato il mio sogno di quando ero bambina, ed ora lo posso vivere davvero”. Sono le parole di Asia Lanzi, la campionessa bolognese 19enne in gara ai Giochi Olimpici di Tokyo nella specialità street skateboarding, all’Adnkronos. Lo skateboarding farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la competizione che si terrà all’Ariake Urban Sports Park.

“E’ fantastico stare con grandi atleti di tutte le discipline, atleti che potevi ammirare solo in tv o sui social ed ora sei affianco a loro, mangi con loro, è davvero bellissimo”, spiega la skater azzurra che ha ottenuto ai Campionati Mondiali di skateboard di Roma i punti necessari per entrare tra le prime 20 del ranking nella specialità street e di conseguenza il pass per gareggiare ai Giochi Olimpici di Tokyo. “Obiettivo a Tokyo? Dare il meglio di me stessa perché so che raggiungere una medaglia è molto difficile, ma mai dire mai…”, sottolinea l’azzurra fiduciosa per la gara.

Il fatto che sarò un’Olimpiade blindata non la preoccupa. “Penso che essendo in Giappone sarà tutto curato nei minimi dettagli, saranno molto puntigliosi su tutto, ci faranno rispettare ogni regola, non si potrà sgarrare su niente, sarà un’Olimpiade molto ferrea”, aggiunge Asia Lanzi che sullo Skate Park dice: “Avevamo visto solo qualche immagine prima di partire, è molto grande e sembra veramente bello”. (Adnkronos)

