Terremoto in Municipio X, Fratelli d’Italia si dimette da tutte le Commissioni: “Poca trasparenza”

Ostia – “È da tempo che denunciamo il fatto che è sempre più difficile reperire gli atti e il fatto che il M5S ha deciso di bloccare i lavori della Commissione Trasparenza e Garanzia, deputata al controllo, ci preoccupa molto”.

Inizia così una nota diffusa dal gruppo di Fratelli d’Italia in X Municipio che, nella giornata di oggi, ha deciso di protocollare le sue dimissioni da tutte le Commissioni municipali.

Pierfrancesco Marchesi, Mariacristina Masi, Pietro Malara e Giuseppe De Martino non faranno quindi più parte della Commissione Scuola e Cultura, della Commissione II Mobilità, Lavori Pubblici e Urbanistica, della Commissione III Ambiente, Territorio e Sicurezza, della Commissione IV Bilancio e Patrimonio, della Commissione V Sociale, della Commissione VI Attività Produttive, Turismo e Eventi, della Commissione VII Sport e Politiche Giovanili, della Commissione VIII Decentramento e Regolamenti e della Commissione delle Pari Opportunità.

“Vogliamo dare un forte segnale sulla carenza di trasparenza di questa Amministrazione – spiegano -. Doveva essere la casa di vetro e invece non permettono alla minoranza di lavorare con l’unica Commissione che serve a controllare il loro operato”.

“Già il consigliere Pierfrancesco Marchesi, in data 20 luglio 2021, ha presentato le dimissioni e la risposta è stato un lungo attacco al nostro gruppo. Per questo – raccontano – presenteremo tutti le dimissioni dalle Commissioni. Da settimane chiediamo anche di tornare in Aula per svolgere i lavori consiliari e forse ci concederanno di fare in presenza solo l’ultimo Consiglio di questa allucinante consiliatura. Siamo alla frutta e abbiamo deciso di staccare la spina”.

“Il capogruppo del M5S ha formalizzato le proprie dimissioni (leggi qui) attaccando il presidente Pietro Malara come mai era accaduto in precedenza. L’attuale maggioranza ha palesato in più occasioni la propria inadeguatezza a governare questo territorio, vedasi i risultati su buche, rifiuti, pista ciclabile, Villaggio dello Sport e altro ancora. Noi saremo fino all’ultimo una forte opposizione al loro modo di fare arrogante”, concludono da FdI.

