Atletica, le gare degli azzurri alle Olimpiadi: tutti gli orari

La Nazionale più nutrita e forte della storia. Esiste una grande possibilità di medaglia per l’atletica leggera italiana alle Olimpiadi di Tokyo.

Agguerriti, talentuosi gli azzurri già a Tokyo. Sono 76 i campioni e le campionesse che puntano a fare il massimo e il massimo vorrebbe dire medaglia a cinque cerchi. A Rio 2016, non ci furono allori per l’Italia e da lì in avanti è cresciuto tantissimo il movimento azzurro.

Gianmarco Tamberi desidera ardentemente una medaglia nell’alto maschile e il primatista italiano, appena passato di squadra con le Fiamme Oro, ha tutte le carte in regola per vincere, è una delle speranze più concrete da podio per l’Italia. Marcell Jacobs registra tempi da finale nei 100 metri e con lui, il finalista mondiale ed ex primatista italiano della distanza Filippo Tortu può anelare al podio. Entrambi possono scrivere la storia. Nella marcia italiana Antonella Palmisano ha delle chances di vittoria e insieme a lei può conquistare Tokyo 2020 anche il bronzo mondiale Eleonora Giorgi. Nell’asta gli azzurri possono giocarsi un posto in finale. Claudio Stecchi, appena tornato da un lungo stop dovuto a un infortunio e Roberta Bruni, detentrice del record italiano a Rieti hanno le carte buone per fare bene.

Le staffette con l’oro mondiale di Polonia in tasca possono competere con le migliori squadre al mondo. Alcune delle finali dal mezzofondo alla marcia si svolgeranno dalla notte italiana al mattino europeo.

Di seguito le gare degli azzurri, con gli orari italiani. (fidal.it)

(foto@Colombo/Fidal)

GIOCHI OLIMPICI

Tokyo (Giappone), atletica 30 luglio-8 agosto

Gli orari degli azzurri

Venerdì 30 luglio

ORARIO

ITALIA ORARIO

TOKYO GARA TURNO AZZURRI 2.00 9.00 3000 siepi M Batterie ABDELWAHED, A. ZOGHLAMI, O. ZOGHLAMI 2.15 9.15 Alto M Qualificazione SOTTILE, TAMBERI 2.45 9.45 Disco M Qualificazione FALOCI 2.55 9.55 800 F Batterie BELLÒ 3.55 10.55 400hs M Batterie SIBILIO 4.40 11.40 100 F Batterie BONGIORNI, FONTANA

12.00 19.00 5000 F Batterie BATTOCLETTI 12.05 19.05 Triplo F Qualificazione DERKACH 12.25 19.25 Peso F Qualificazione 13.00 20.00 4×400 mista X Batterie ITALIA 13.30 20.30 10.000 M Finale CRIPPA

Sabato 31 luglio

ORARIO ITALIA ORARIO TOKYO GARA TURNO AZZURRI 2.00 9.00 400hs F Batterie MARCHIANDO, OLIVIERI, PEDROSO 2.30 9.30 Disco F Qualificazione OSAKUE 2.40 9.40 Asta M Qualificazione STECCHI 2.50 9.50 800 M Batterie 3.45 10.45 100hs F Batterie BOGLIOLO, DI LAZZARO 4.35 11.35 100 M Turno preliminare

12.10 19.10 Lungo M Qualificazione RANDAZZO 12.15 19.15 100 F Semifinale ev. Bongiorni, Fontana 12.45 19.45 100 M Batterie JACOBS, TORTU 13.15 20.15 Disco M Finale ev. Faloci 13.50 20.50 800 F Semifinale ev. Bellò 14.35 21.35 4×400 mista X Finale ev. Italia 14.50 21.50 100 F Finale ev. Bongiorni, Fontana

Domenica 1 agosto

ORARIO ITALIA ORARIO TOKYO GARA TURNO AZZURRI 2.10 9.10 Martello F Qualificazione FANTINI 2.40 9.40 3000 siepi F Batterie 2.50 9.50 Lungo F Qualificazione 3.35 10.35 Peso F Finale 3.45 10.45 400 M Batterie RE, SCOTTI

12.10 19.10 Alto M Finale ev. Sottile, Tamberi 12.15 19.15 100 M Semifinale ev. Jacobs, Tortu 12.45 19.45 100hs F Semifinale ev. Bogliolo, Di Lazzaro 13.20 20.20 Triplo F Finale ev. Derkach 13.25 20.25 800 M Semifinale 14.05 21.05 400hs M Semifinale ev. Sibilio 14.50 21.50 100 M Finale ev. Jacobs, Tortu

Lunedì 2 agosto

ORARIO ITALIA ORARIO TOKYO GARA TURNO AZZURRI 2.00 9.00 Martello M Qualificazione 2.35 9.35 1500 F Batterie DEL BUONO, SABBATINI 3.20 10.20 Lungo M Finale ev. Randazzo 3.30 10.30 200 F Batterie HOOPER, KADDARI 4.50 11.50 100hs F Finale ev. Bogliolo, Di Lazzaro

12.20 19.20 Asta F Qualificazione BRUNI, MOLINAROLO 12.25 19.25 200 F Semifinale ev. Hooper, Kaddari 13.00 20.00 Disco F Finale ev. Osakue 13.05 20.05 400 M Semifinale ev. Re, Scotti 13.35 20.35 400hs F Semifinale ev. Marchiando, Olivieri, Pedroso 14.15 21.15 3000 siepi M Finale ev. Abdelwahed, A. Zoghlami, O. Zoghlami 14.40 21.40 5000 F Finale ev. Battocletti

Martedì 3 agosto

ORARIO ITALIA ORARIO TOKYO GARA TURNO AZZURRI 2.00 9.00 Triplo M Qualificazione BOCCHI, DALLAVALLE, IHEMEJE 2.05 9.05 1500 M Batterie 2.20 9.20 Giavellotto F Qualificazione 2.45 9.45 400 F Batterie 3.50 10.50 Lungo F Finale 4.05 11.05 200 M Batterie DESALU, INFANTINO 5.20 12.20 400hs M Finale ev. Sibilio

12.10 19.10 110hs M Batterie DAL MOLIN, FOFANA 12.15 19.15 Peso M Qualificazione FABBRI, PONZIO, WEIR 12.20 19.20 Asta M Finale ev. Stecchi 13.00 20.00 5000 M Batterie CRIPPA 13.35 20.35 Martello F Finale ev. Fantini 13.50 20.50 200 M Semifinale ev. Desalu, Infantino 14.25 21.25 800 F Finale ev. Bellò 14.50 21.50 200 F Finale ev. Hooper, Kaddari

Mercoledì 4 agosto

ORARIO ITALIA ORARIO TOKYO GARA TURNO AZZURRI 2.00 9.00 100 M Decathlon 2.05 9.05 Giavellotto M Qualificazione 2.35 9.35 100hs F Eptathlon 2.55 9.55 Lungo M Decathlon 3.35 10.35 Alto F Eptathlon 4.00 11.00 110hs M Semifinale ev. Dal Molin, Fofana 4.30 11.30 400hs F Finale ev. Marchiando, Olivieri, Pedroso 4.40 11.40 Peso M Decathlon

11.30 18.30 Alto M Decathlon 12.00 19.00 1500 F Semifinale ev. Del Buono, Sabbatini 12.05 19.05 Peso F Eptathlon 12.30 19.30 400 F Semifinale 13.00 20.00 3000 siepi F Finale 13.15 20.15 Martello M Finale 13.30 20.30 200 F Eptathlon 14.05 21.05 800 M Finale 14.30 21.30 400 M Decathlon 14.55 21.55 200 M Finale ev. Desalu, Infantino

Giovedì 5 agosto

ORARIO ITALIA ORARIO TOKYO GARA TURNO AZZURRI 2.00 9.00 110hs M Decathlon 2.10 9.10 Alto F Qualificazione TROST, VALLORTIGARA 2.40 9.40 Lungo F Eptathlon 2.50 9.50 Disco M Decathlon 3.00 10.00 4×100 F Batterie ITALIA 4.00 11.00 Triplo M Finale ev. Bocchi, Dallavalle, Ihemeje 4.05 11.05 Peso M Finale ev. Fabbri, Ponzio, Weir 4.30 11.30 4×100 M Batterie ITALIA 4.55 11.55 110hs M Finale ev. Dal Molin, Fofana 5.30 12.30 Giavellotto F Eptathlon 5.45 12.45 Asta M Decathlon

9.30 16.30 Marcia 20 km M Finale FORTUNATO, STANO, TONTODONATI 12.15 19.15 Giavellotto M Decathlon 12.20 19.20 Asta F Finale ev. Bruni, Molinarolo 12.25 19.25 4×400 F Batterie ITALIA 13.00 20.00 1500 M Semifinale 14.00 21.00 400 M Finale ev. Re, Scotti 14.20 21.20 800 F Eptathlon 14.40 21.40 1500 M Decathlon

Venerdì 6 agosto

ORARIO ITALIA ORARIO TOKYO GARA TURNO AZZURRI 22.30* 5.30 Marcia 50 km M Finale AGRUSTI, CAPORASO, DE LUCA

*22.30 italiane di giovedì 5 agosto

9.30 16.30 Marcia 20 km F Finale GIORGI, PALMISANO, TRAPLETTI 13.25 20.25 4×400 M Batterie ITALIA 13.50 20.50 Giavellotto F Finale 14.00 21.00 5000 M Finale ev. Crippa 14.35 21.35 400 F Finale 14.50 21.50 1500 F Finale ev. Del Buono, Sabbatini 15.30 22.30 4×100 F Finale ev. Italia 15.50 22.50 4×100 M Finale ev. Italia

Sabato 7 agosto

ORARIO ITALIA ORARIO TOKYO GARA TURNO AZZURRI 00.00 7.00 Maratona F Finale EPIS

12.35 19.35 Alto F Finale ev. Trost, Vallortigara 12.45 19.45 10.000 F Finale 13.00 20.00 Giavellotto M Finale 13.40 20.40 1500 M Finale 14.30 21.30 4×400 F Finale ev. Italia 14.50 21.50 4×400 M Finale ev. Italia

Domenica 8 agosto