La As Roma compie 94 anni: centinaia di tifosi festeggiano in piazza del Popolo

Roma – Oltre mille tifosi della Roma si sono dati appuntamento in piazza del Popolo, nel centro della capitale per festeggiare i 94 anni della società, nata il 22 luglio 1927. Striscioni, fumogeni e cori hanno interessato anche via del Corso con un corteo dei tifosi giallorossi. Nel pomeriggio la società sul proprio profilo Twitter aveva scritto: “Questa notte saremo tutti idealmente nello stesso posto. Ovunque si festeggia la Roma, la Roma c’è. Sempre. Forza Roma“. (fonte Agi, foto dal web)