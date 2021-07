Ponte della Scafa, Ferreri (DemoS): “Ennesimo incidente. Urge un nuovo collegamento tra Ostia e Fiumicino”

Fiumicino – “Ieri, 22 luglio 2021, un ulteriore incidente sul Ponte della Scafa (leggi qui) ha paralizzato la zona sud del Comune di Fiumicino. Un’ulteriore dimostrazione che è necessario realizzare, in tempi brevi, un nuovo collegamento viario tra il Comune di Fiumicino e il X Municipio. Un nuovo Ponte della Scafa non risolve certo questo problema”. A parlare, in una nota stampa, è Maurizio Ferreri, capogruppo di DemoS Fiumicino.

“Mentre si continua a parlare della realizzazione di grandi opere sul nostro territorio, – spiega il Capogruppo – è fondamentale presentare un piano inerente la viabilità e la mobilità. Considerato il grande sviluppo dei due territori negli ultimi decenni, siamo già in notevole ritardo.

La Regione Lazio deve prendere anche atto che il nostro Comune continua a crescere di circa mille residenti l’anno e le problematiche inerente il traffico continuano ad aumentare soprattutto nella zona sud, a causa della mancanza di collegamenti con il X Municipio”.

“I ponti uniscono e creano sviluppo – conclude Ferreri – ed è per questo che continueremo a chiedere alla Regione Lazio, attraverso incontri, banchetti, convegni e raccolta firme, la realizzazione di un collegamento alternativo al Ponte della Scafa”.

