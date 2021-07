Elezioni, Nicoletta Zuliani è il candidato sindaco di “Azione” per Latina2021

Latina – Mentre il centrodestra dell’indomabile capoluogo pontino continua a latitare in tema di amministrative, a Latina, continua il fermento nell’area di centrosinistra.

Protagonista, questa volta, è “Azione”, il partito di Carlo Calenda, che ha trovato in Nicoletta Zuliani il volto da spendere per la chiamate alle urne di quest’autunno.

Dal “divorzio” col Pd al dialogo con “Azione”, ecco com’è nata la candidatura della Zuliani

Circa una settimana fa, Nicoletta Zuliani aveva annunciato, con una lettera, di voler abbandonare dopo 14 anni di militanza politica, il Partito democratico e di aderire, in Consiglio comunale, al gruppo misto. Il motivo stava tutto nella scelta dei vertici dem, di scendere in campo senza il simbolo. Scelta che la stessa Zuliani ha definito “insostenibile” perché privava il partito della propria identità (leggi qui).

Qualche giorno dopo, la notizia del confronto tra la Zuliani e il partito di Calenda. A darne notizia proprio “Latina in Azione” che ha fatto sapere: “di valutare l’uscita di Nicoletta Zuliani dal PD come una opportunità per riprendere un dialogo interrotto dalla decisione del PD di sostenere Coletta.

Nei mesi successivi al congresso del Pd, infatti, Azione partecipò ad un tavolo con Pd, Italia Viva, Art. 1 ed altre forze per proporre un progetto politico alternativo al civismo di Coletta e di Lbc.

C’erano valori condivisi tra tutti, un quadro di riferimento liberal-democratico e convintamente europeista, un’attenzione al sociale e la necessità di dare alla città un buon governo, un’amministrazione competente, con persone esperte, credibili e capaci di affrontare le sfide che ci attendono…” Ma all’epoca le cose non andarono in porto, tant’è che il Pd ha annunciato il sostegno a Coletta prima, la rinuncia al simbolo poi.

Da questa consapevolezza, l’apertura al dialogo con la Zuliani. “Il nostro referente locale, Olivier Tassi – spiegano da Azione – conosce bene il lavoro svolto dalla Zuliani in consiglio comunale: insieme hanno condiviso diverse posizioni, iniziative e proposte, ad esempio sulla gestione dei rifiuti, sulla necessità di investire sulla programmazione dell’impiantistica, sulla gestione del personale e della macchina amministrativa, sull’urbanistica, sulle attività produttive dove alla critica si affiancavano sempre proposte concrete per la soluzione dei problemi.

“Perché non ripartire dai tanti punti in comune per valutare un percorso comune?”, questa la domanda che Tassi pone all’attenzione della consigliera comunale che è evidentemente considerata una risorsa che la città non può perdere.”

Un dialogo fruttuoso: l’annuncio della Zuliani

Un dialogo fruttuoso quello tra la Zuliani e il partito di Calenda, tant’è che, solo qualche giorno dopo, è arrivata l’ufficialità: sarà lei il volto di Azione.

“Latina – ha sottolineato la Zuliani – ha bisogno di un profondo rinnovamento della classe politica: deve abbandonare la strada dello scontro ideologico in cui si sostiene una tribù contro un’altra, e deve innestare una logica di legalità in tutti i circuiti, interni ed esterni ai gruppi che fanno politica. Non si può gestire la cosa pubblica con integrità se i partiti non riescono ad avere anticorpi efficaci contro le connivenze e contro l’esercizio del potere a favore di pochi a discapito dei molti.

Se la politica non parte dall’etica e non la pratica, non può rivendicare di essere la soluzione dei problemi dei cittadini.

Non è necessario – ha proseguito- dover scegliere tra i partiti asfittici e un civismo leggero. I partiti, che pur annoverano persone di qualità, stritolano le buone esperienze che hanno al proprio interno per lotte di potere, lotte di corrente, svuotandosi dell’anima e della passione politica.

Il civismo leggero, invece, non si dimostra capace di tradurre le istanze dei cittadini in politiche e soluzioni solide e un know-how amministrativo indispensabile.

Una terza via esiste ed è la via dell’ascolto dove le istituzioni ragionano ed elaborano proposte e la politica le trasforma in soluzioni alte.”

I temi

Per quanto riguarda i temi, la Zuliani ha già dato un assaggio di quello che sarà il suo programma elettorale.

“Siamo la prima città del Lazio dopo Roma ma soffriamo un isolamento infrastrutturale e un ritardo di offerta aggregata di servizi che non motivano le imprese importanti ad investire nel nostro territorio. Potremmo dare un’offerta turistica importante ma fino ad oggi questo settore è stato totalmente ignorato da tutte le amministrazioni ed è rimasto un settore inespresso.

La tematica ambientale sarà una reale opportunità e richiede una capacità progettuale e organizzativa elevatissima per riuscire a realizzare nei tempi gli obiettivi stabiliti nel PNRR con una transizione energetica che rivoluzionerà la nostra quotidianità.”

E ancora: “Soffriamo di un’emorragia di giovani locali che trovano occasioni formative di qualità altrove in Europa, vengono valorizzati per le loro competenze all’estero e non possono “rientrare” per mancanza di opportunità; per contro abbiamo una popolazione di 5000 studenti universitari nel nostro comune che risultano come dei fantasmi e per i quali nulla si fa.

Urbanistica, sport, cultura, imprenditoria di eccellenza, marina di Latina, tutti sappiamo quanto ritardo è stato accumulato su questi fronti… Per questo, mi dichiaro disponibile a costruire un progetto aperto, oltre gli steccati ideologici insieme a chi vuole offrire un altro futuro a Latina.”

Il sostegno dei leader di Azione

Un dialogo fruttuoso, infine, che ha raccolto anche il sostegno dei leader nazionali di Azione, a partire dal senatore Matteo Richetti, che ha fatto sapere: “Ho incontrato Nicoletta Zuliani, candidata a sindaco di Latina. Azione sarà convintamente al suo fianco, perché la sua passione, la sua competenza e la sua determinazione sono necessarie per riportare Latina ai livelli che merita.”

“Conosco Nicoletta Zuliani da anni – ha sottolineato, infine, la consigliere regionale di Azione, Valentina Grippo – . E’ una donna capace, attenta alle esigenze del territorio, che concilia meravigliosamente il lavoro da insegnante con il suo impegno istituzionale e civico. Sono molto contenta che Nicoletta abbia scelto nuovamente di spendersi per Latina, che ha bisogno di una guida che coniughi indipendenza e conoscenza della macchina amministrativa.

Sono sicura che Nicoletta sarebbe un’ottima sindaca e spero che al sostegno del gruppo Latina in Azione, guidato da Olivier Tassi, si unisca anche quello di tutte le energie della città e di tutti coloro che vogliono far ripartire Latina, dopo questo anno così difficile…”

