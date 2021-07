Fiumicino – Sembra non trovare un lieto fine definitivo la vicenda che interessa l’area verde di via Lelio Silva a Isola Sacra.

Solo pochi giorni fa la denuncia dei residenti, che lamentavano la presenza di rifiuti, immondizia, ma anche sterpaglie secche e canneti che crescevano a vista d’occhio (leggi qui) trasformando in una giungla urbana quella che dovrebbe essere un’area destinata a verde pubblico.

Ora, dopo i solleciti dei cittadini, il Comune ha provveduto allo sfalcio dell’area al termine della strada.

”Un lavoro fatto a metà – lamentano gli abitanti della zona – Di certo siamo messi meglio di prima, ma sporcizia, canne rotte, rifiuti e spazzatura sono ancora tutti al loro posto.

Questo non è certo un bel biglietto da visita per gli atleti che vengono a gareggiare nel vicino centro sportivo o per i turisti che alloggiano nell’hotel qui accanto”.

