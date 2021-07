Corsa al Campidoglio, Michetti abbandona il confronto con i candidati: “E’ una rissa”

Roma – Enrico Michetti abbandona il confronto tra i candidati a sindaco di Roma alla Casa dell’Architettura (leggi qui). Michetti se ne è andato in polemica dopo il botta e risposta tra gli altri due candidati per la poltrona di Sindaco, Roberto Gualtieri e Carlo Calenda. “E’ una rissa, me ne vado”, ha detto Michetti scendendo il palco. “Se si hanno cinque minuti per uno si rispettano le regole e ognuno esprime la sua posizione – spiega ai cronisti prima di lasciare l’evento -. E invece diventa un contraddittorio dal quale si è esclusi…“. “E’ un confronto da campagna elettorale, non un pic-nic”, dice critico di Calenda, che aggiunge: “Senza un confronto e un botta e risposta diventa noioso”. “Chi va via da un confronto perde sempre”, il commento lapidario della sindaca Raggi.

