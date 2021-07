Tokyo 2020, orgoglio Italia: le ragazze del fioretto vincono il bronzo

Tokyo – Non poteva mancare il fioretto tra le specialità medagliate alle Olimpiadi e la forza dell’Italia sta sempre nel gruppo. Poco fa le azzurre allora del team di fiorettiste hanno conquistato il bronzo. La scherma aggiunge un altro alloro e fa 4 successi sul podio di Tokyo 2020.

Sono stati gli Stati Uniti a soccombere con il risultato finale a favore dell’Italia per 45 a 23. Ampio il margine per una grande squadra di campionesse composta da Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini ed Erika Cipressa, riserva ma poi salita in pedana ufficialmente.

(foto@AugustoBizzi)

