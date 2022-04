Scherma, Arianna Errigo: “Il bronzo a squadre.. un risultato impeccabile”

Arianna è una delle più grandi nella scherma italiana e nel fioretto è una delle stelle più importanti. Una lunghissima carriera e un palmares sconfinato, nel quale brillano le medaglie olimpiche (un oro a squadre e un argento individuale a Londra 2012) e le molteplici mondiali ed europee.

C’era anche lei a Belgrado in Coppa del Mondo. L’Italia è tornata a vincere nel fioretto e la Errigo si è messa al collo un bronzo importante insieme alle compagne di squadra (leggi qui). Commenta l’azzurra il lungo week end di Pasqua lontano da casa, ma accanto al sogno della vita, per poi festeggiare con la famiglia evidentemente, i successi ottenuti in pedana: “Finalmente, dopo tanto tempo, tornare a divertirmi in pedana è stato davvero unico e inaspettato – ha scritto l’azzurra sulla sua pagina ufficiale Facebook – l’ho sperato, per l’amore che nutro per questo sport”.

“Torno a casa con un bronzo con le mie compagne e un sesto posto individuale. Un risultato non impeccabile, ma oggi sono felice!”.

(foto@AugustoBizzi)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.