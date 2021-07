Tokyo 2020, Mauro Nespoli è leggenda: vince l’argento nel tiro con l’arco

Tokyo – Con le Olimpiadi odierne fanno tre medaglie a cinque cerchi. A Pechino 2008 fu alloro del secondo posto e poi nel 2012 ai Giochi di Londra salì sul primo gradino dell’Olimpo e con tanta umiltà e passione per uno sport che lo ha fatto diventare leggenda, Mauro Nespoli ha arricchito un preziosissimo palmares di medaglie.

Poco fa ha aggiunto un successo personale alle Olimpiadi. E’ vicecampione olimpico nel tiro con l’arco. L’azzurro è uno dei grandi della disciplina e modello anche per Lucilla Boari che ieri ha vinto il bronzo nello stesso sport (leggi qui). Sono due allora per la disciplina gli allori per l’Italia e questo è già record.

(foto@ItaliaTeamFacebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport