Vela, Tita – Banti sicura medaglia olimpica nel Nacra 17: “Per noi e per l’Italia”

Tokyo – Ruggero Tita e Caterina Banti in lizza per la medaglia olimpica nella vela. I campioni d’Europa in carica e già campioni del mondo scendono in mare martedì 3 agosto per colorare l’alloro. E la tinta della medaglia che metteranno al collo, dipenderà da loro.

Sono primi in classifica in una Medal Race a cinque cerchi molto difficile e combattuta, ma dominata a meno 12 punti dai secondi e a meno 24 dai terzi. Una finale olimpica liscia di lusso, probabilmente. Ma intanto si attende la gara con concentrazione e umiltà nel Nacra 17 dei successi di entrambi: “Per noi e per l’Italia”. Lo scrive Ruggero sul suo profilo personale Facebook. E lo scrive, interpretando il pensiero della sua compagna di viaggio sportivo. Dovranno volare sulle onde e se termineranno anche per sesti, sarà oro olimpico.

(foto@RuggeroTitaFacebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport