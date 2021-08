Argento olimpico nella canoa sprint, Manfredi Rizza: “Troppo bello!”

Tokyo – Una gara velocissima in una canoa sprint olimpica. Ancora non ci crede Manfredi Rizza, dal nome epico e dalla storia sportiva grandiosa.

Nel K1 200 è salito sul secondo gradino del podio ieri, aumentando le medaglie dell’Italia Team e scrivendo un libro eccezionale della propria carriera. Ha sfiorato l’impresa a Tokyo, mancando per poco l’oro del primo posto. Ma è ugualmente felice, alle sue seconde Olimpiadi: “Sono contentissimo di questo risultato anche se ero vicinissimo all’oro – ha detto il pagaiatore azzurro – è stata una gara praticamente perfetta, sono uscito forte dai blocchi e ho dato tutto me stesso. Sono orgoglioso di me e di tutto il percorso che ho fatto da Rio ad oggi. Dedico questa medaglia a tutti i canoisti italiani”. A Rio 2016 era arrivato sesto, nel 2021 ha scalato l’Olimpo.

(foto@ItaliaTeamFacebook)

