Abbattimento degli alberi a Cerveteri: non si placano le polemiche

Cerveteri – Non si placano le polemiche sorte in seguito all’abbattimento di una cinquantina di alberi a Marina di Cerveteri, anche dopo i chiarimenti presentati dall’Amministrazione comunale (leggi qui).

L’abbattimento, legato al progetto “Ossigeno” inerente il rimboschimento urbano e periurbano del territorio regionale, ha riguardato 55 alberi, definiti nella nota stampa dell’assessore all’Ambiente Gubetti “non più recuperabili” e in stato di “senescenza fisiologica”. Al loro posto si prevede la ripiantumazione di altri 170 “alberelli” in giovane età.

La querelle, che si è generata a seguito delle proteste di molti cittadini e della risonanza mediatica che ha avuto la vicenda, continua a tenere banco e molti sono gli interrogativi e le perplessità suscitate dall’abbattimento delle alberature.

“La domanda sorge spontanea – affermano i consiglieri Aldo de Angelis e Salvatore Orsomando – Assessora Gubetti ma è proprio sicura che gli alberi tagliati e da tagliare sono gravemente compromessi e definiti “non più recuperabili” con nessun tipo di cura? È sicura che sono in cattivo stato vegetativo e che hanno ormai raggiunto la senescenza fisiologica?

Ma come mai e con quale criterio è stato scelto ed incaricato un esperto in “architettura dei giardini -paesaggio e degli spazi urbani” e non si è dato seguito al lavoro finora svolto dalla nostra Multiservizi ? Noi vogliamo vederci chiaro e quindi, per fare luce su tutta la vicenda, abbiamo prima fatto alcune verifiche e poi abbiamo effettuato un dettagliato accesso agli atti, dove chiediamo le relazioni tecniche sia degli agronomi del comune che del tecnico incaricato, riguardanti gli abbattimenti già effettuati e quelli da effettuare”.

Dello stesso tono le perplessità espresse dal Gruppo Civico RinnoVamento Cerveteri: “Il timore più riscontrato nella popolazione è che quanto accada sia riconducibile all’accomodamento delle strutture logistiche per la tanto discussa tecnologia di telefonia mobile 5G; non ha certo giovato il fatto che le sostituzioni di alberi ad alto fusto con piccoli e giovanissimi esemplari siano programmate in zone maggiormente trafficate (come quella interna alla frazione di Cerenova Costantica e che connette il plesso principale dell’IC “Marina di Cerveteri” alla stazione FS, cioè dove è massimamente concentrata l’attività giovanile).

Su un piano più fattuale, l’elemento più in risalto è stato invece il taglio alla base di alcuni alberi nonostante il loro evidente stato di buona salute, perfettamente comprovabile e visibile dalle sezioni di tronco oramai irrimediabilmente esposte.

Va inoltre fatto notare che, nonostante la dichiarata trasparenza del Municipio, anche in questa occasione risulta difficile reperire le informazioni: le diapositive in Pdf curate dalla direzione regionale del progetto non danno dettagli degli interventi ma solo una rapida presentazione pubblicitaria; le mappe degli interventi resepubbliche dal Comune sono poche e sembrano non coprire l’intero territorio ma solo la zona centrale di Cerenova, mentre la cittadinanza è stata testimone di abbattimenti anche al di fuori di essa; a minare la trasparenza è giunta la recentissima disabilitazione dei servizi web della Regione Lazio, che ha fatto sì che la pagina web www.regione.lazio.it/rl/ossigeno/ non sia attualmente consultabile.

Chiediamo quindi, per l’ennesima volta, che venga messo in chiaro, con la massima trasparenza e libera ed immediata fruibilità da parte della cittadinanza, e nel tempo massimo di una settimana, il rapporto degli esperti agronomi che hanno fornito le motivazioni tecniche per gli interventi di rimozione. In assenza di ciò, riterremo necessario aderire alle azioni legali che la cittadinanza intraprenderà per tutelare il suo territorio e per prevenire ulteriori abbattimenti”.

