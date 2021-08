Il cardinale Parolin: “Papa Francesco sta recuperando bene, ha una fibra forte”

Città del Vaticano – Il Papa “lentamente si sta riprendendo”, “ci vuole il suo tempo anche per lui”, però “mi pare stia recuperando bene. Ha una fibra forte”. Lo ha detto il Segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, in un’intervista al giornale online ‘La voce del Nordest’. Il fatto che Papa Francesco, dopo l’intervento di luglio (leggi qui), stia meglio è dimostrato, ha fatto notare Parolin, dagli impegni ripresi, le udienze ma anche il viaggio programmato per settembre con le tappe in Ungheria e Slovacchia (leggi qui). (fonte Ansa)

