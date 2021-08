“Torniamo allo stadio”: giovanissimi tifosi a Tor Vergata per vaccinarsi contro il Covid

Roma – Oggi e domani all’Hub la Vela la due giorni Open Day Junior “Torniamo allo stadio, vacciniamoci!” (leggi qui). Straordinaria la partecipazione di giovani lupacchiotti: solo oggi 250 tifosi over 12 hanno ricevuto la prima dose di vaccino con i gadget della loro squadra del cuore animati dal desiderio di poter tornare ad abbracciare senza paura e a tifare dagli spalti in sicurezza. Ad accoglierli Romolo, la mascotte del club giallorosso.

“L’iniziativa – spiega l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato – è promossa dal Policlinico Tor Vergata – Croce Rossa Italiana, in collaborazione con la AS Roma e la SS Lazio, per promuovere la vaccinazione e per tornare in sicurezza allo stadio. Si ringraziano le società sportive per la disponibilità dimostrata per l’opera di sensibilizzazione alla vaccinazione anche delle fasce più giovani”. (foto Facebook @policlinicotorvergata)